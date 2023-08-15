Росія атакувала підприємство в Дніпрі: є постраждалі

У ніч проти 15 серпня російські загарбники атакували Дніпро. У обласній військовій адміністрації повідомили, що одна людина поранена.

Вибухи в місті пролунали орієнтовно о 4:20 15 серпня. Буквально орієнтовно о 4:12 Повітряні сили ЗСУ попередили про ракету в напрямку Дніпра.

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Що відомо про атаку в Дніпрі

Російські терористи вчинили черговий злочин. О 4:20 (15 серпня – 24 Канал) по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа,

– заявили в ОВА.

За їхніми даними, попередньо постраждала одна людина. Сергій Лисак закликав чекати на офіційну інформацію.

"Блогерів, які поститимуть фото, попереджаю про відповідальність!", – попередили в ОВА.

Росія масовано атакувала Україну