Вночі ворог запускав "Шахеди", ракету "Іскандер" і бив з С-300: чи все вдалося збити
Росія атакувала дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти випустили по нашій країні 8 безпілотників.
По ворожих цілях працювала наша протиповітряна оборона. У Генштабі ЗСУ розповіли вранці 29 січня, скільки дронів вдалось збити, пише 24 Канал.
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Що відомо про нічну атаку "Шахедами"
Вночі (29 січня – 24 Канал) російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 8 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ворожі дрони знищено,
– запевнили українські військові.
Повітряні сили ЗСУ уточнили, що окупанти били по Україні:
- 8-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська,
- однією ракетою "Іскандер-М" з району Воронезької області Росії;
- трьома С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.
Сили та засоби Повітряних сил з ППО Сил оборони України знищили всі 8 ворожих БпЛА у межах:
- Миколаївської,
- Дніпропетровської,
- Хмельницької,
- Рівненської областей.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що чотири дрони-камікадзе наші бійці збили над Миколаївською областю.
Попри це, у регіоні уламки дронів пошкодили будівлі. Зокрема, ворог спричинив руйнування адміністративної будівлі, навчального закладу та приватного будинку.
Росія атакувала дронами-камікадзе
- Росія запустила дрони-камікадзе по Україні орієнтовно о 18:28 28 січня. Тоді загроза була для Запоріжжя та Дніпропетровщини. Згодом дрони летіли в напрямку Миколаївської області.
- Через деякий час тривогу оголосили у Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. Згодом – у Сумській, Полтавській, Донецькій, Вінницькій, Харківській, Черкаській, Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Київській областях та у Києві.
- Повітряні сили ЗСУ також попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Вибухи лунали в Кременчуцькому районі та двічі – у Полтаві.