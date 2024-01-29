Вночі ворог запускав "Шахеди", ракету "Іскандер" і бив з С-300: чи все вдалося збити

Росія атакувала дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти випустили по нашій країні 8 безпілотників.

По ворожих цілях працювала наша протиповітряна оборона. У Генштабі ЗСУ розповіли вранці 29 січня, скільки дронів вдалось збити, пише 24 Канал.

Дивіться також У низці областей – повітряна тривога: летіли "Шахеди", ворог бив балістикою

Що відомо про нічну атаку "Шахедами"

Вночі (29 січня – 24 Канал) російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 8 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ворожі дрони знищено,

– запевнили українські військові.

Повітряні сили ЗСУ уточнили, що окупанти били по Україні:

8-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська,

однією ракетою "Іскандер-М" з району Воронезької області Росії;

трьома С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

Сили та засоби Повітряних сил з ППО Сил оборони України знищили всі 8 ворожих БпЛА у межах:

Миколаївської,

Дніпропетровської,

Хмельницької,

Рівненської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що чотири дрони-камікадзе наші бійці збили над Миколаївською областю.

Попри це, у регіоні уламки дронів пошкодили будівлі. Зокрема, ворог спричинив руйнування адміністративної будівлі, навчального закладу та приватного будинку.

Росія атакувала дронами-камікадзе