У ніч на 22 листопада російський безпілотник поцілив у п'ятиповерхівку у Вишгородському районі Київської області. Внаслідок удару спалахнула пожежа, а оселі з першого по п'ятий поверх зазнали руйнації.

Як повідомив Тимур Ткаченко у телеграмі, на місці ворожого влучання надзвичайники невідкладно розпочали евакуацію мешканців пошкодженої висотки.

Що відбувається на місці атаки?

Окрім житлового будинку, ударною хвилею понівечило приміщення розташованого поблизу магазину.

Допомогу людям на місці надають підрозділи ДСНС, психологи та бригади екстреної медичної допомоги.

Дані щодо постраждалих чи загиблих наразі уточнюються.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що 15 листопада окупанти вже били по Вишгородському району Київщини. Тоді загорілися складські приміщення місцевого підприємства, а літній чоловік дістав поранення.

Крім того, як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно ворожий безпілотник поцілив у п'ятиповерховий житловий будинок на Харківщині, де вогонь охопив верхні поверхи, а поранень зазнали 11 людей.