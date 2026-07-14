Росія атакувала два цивільні судна в Чорному морі: є загиблий та поранені

Російські війська завдали удару по двох торговельних суднах, які рухалися морським коридором у Чорному морі. Внаслідок атаки постраждав екіпаж одного з корабля.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Що відомо про удар росіян по цивільних суднах?

Російські війська продовжують атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря. Черговою ціллю агресора стали два торговельні судна, які рухалися морським гуманітарним коридором під прапорами Танзанії та Ліберії.

Унаслідок ворожого удару загинув капітан одного із суден. Екіпаж у складі 11 осіб був евакуйований на берег. Троє моряків дістали поранення та потребують медичної допомоги.

Кіпер наголосив, що кожен подібний удар є воєнним злочином, спрямованим проти мирного населення, цивільного судноплавства та глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, 10 липня Росія завдала ракетного удару по Одещині, внаслідок чого пошкоджено портову інфраструктуру, виробничі об'єкти, службові приміщення та спецтехніку. Під час атаки загинув докер-механізатор, який виконував службові обов'язки, також на території одного з терміналів виникла пожежа, яку рятувальники локалізували.