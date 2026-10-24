Росія вночі атакувала Житомирщину: під ударом опинилися енергооб'єкт і підприємство

Уночі 24 жовтня російські війська знову атакували Житомирську область. Під ударом опинилися енергетична інфраструктура та цивільне підприємство у Житомирській громаді.

Про це повідомляє голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Що відомо про атаку?

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільних об'єктах Житомирщини. Цієї ночі під атакою знову опинилися енергетична інфраструктура та цивільне підприємство у Житомирській громаді.

Внаслідок ударів загиблих і постраждалих немає. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Також триває фіксація воєнних злочинів Росії.

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