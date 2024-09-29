Росія атакувала FPV-дронами залізничну станцію на Сумщині: серед поранених – пасажирка

Окупанти не припиняють терор цивільних на Сумщині. Так, росіяни атакували FPV-дронами залізничну станцію. Внаслідок ворожого удару є поранені.

Так, внаслідок російської атаки постраждали щонайменше троє людей. Про це повідомила Укрзалізниця.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.

Удар по залізничній станції на Сумщині 29 вересня

Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дронами прикордонної залізничної станції в Сумській області зазнали поранення машиніст, працівник станції та пасажирка поїзда №6605. На щастя, загрози для життя немає, працюють медики.

Пошкоджений броньований тепловоз. Тому далі поїзд вирушить із допоміжним локомотивом з невеликою затримкою.

"Продовжуємо рух і слідкуємо за станом поранених", – зазначили в Укрзалізниці.

Зверніть увагу! Агресор вже не вперше атакує залізницю на Сумщині. Зокрема, наприкінці серпня окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури. Зазнав поранень помічник машиніста.