Влучили в операційну: Росія уже вдруге атакувала Інститут Стражеска в Києві

Російські війська 20 жовтня вдарили по Інституту Стражеска в Києві. Удар припав на операційну на шостому поверсі, поранення дістав пацієнт.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у своєму телеграм-каналі. За його словами, постраждалому вже надали всю необхідну допомогу, а жертв унаслідок чергової ворожої атаки вдалося уникнути.

Що відомо про удар по лікарні

Цей медичний заклад зазнає російських ударів уже не вперше.

У 2025 році влучання припало на четвертий поверх медичного комплексу, а тепер руйнувань зазнав шостий поверх, де облаштована операційна зала.

В Інституті Стражеска рятують пацієнтів із серцевими патологіями з усієї України, проводять складні хірургічні втручання та реабілітують хворих після перенесених інфарктів.

Дякую лікарям і персоналу, які продовжують працювати і рятувати пацієнтів,

– зазначив Сергій Корецький.

А 19 жовтня російська атака пошкодила консультативно-діагностичний центр лікарні №6 у Солом'янському районі Києва. Усі заплановані на тиждень прийоми пацієнтів скасували через значні руйнування корпусу.