Влучили в операційну: Росія уже вдруге атакувала Інститут Стражеска в Києві
Російські війська 20 жовтня вдарили по Інституту Стражеска в Києві. Удар припав на операційну на шостому поверсі, поранення дістав пацієнт.
Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у своєму телеграм-каналі. За його словами, постраждалому вже надали всю необхідну допомогу, а жертв унаслідок чергової ворожої атаки вдалося уникнути.
Що відомо про удар по лікарні
Цей медичний заклад зазнає російських ударів уже не вперше.
У 2025 році влучання припало на четвертий поверх медичного комплексу, а тепер руйнувань зазнав шостий поверх, де облаштована операційна зала.
В Інституті Стражеска рятують пацієнтів із серцевими патологіями з усієї України, проводять складні хірургічні втручання та реабілітують хворих після перенесених інфарктів.
Дякую лікарям і персоналу, які продовжують працювати і рятувати пацієнтів,
– зазначив Сергій Корецький.
А 19 жовтня російська атака пошкодила консультативно-діагностичний центр лікарні №6 у Солом'янському районі Києва. Усі заплановані на тиждень прийоми пацієнтів скасували через значні руйнування корпусу.