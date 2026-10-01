Росія атакувала Інститут ядерних досліджень у Києві: там розташований дослідницький реактор

Російська війська завдали удару по території Інститут ядерних досліджень у Києві. Саме там розташований дослідницький реактор ВВР-М.

Атака сталась увечері 30 вересня. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

Які наслідки?

Унаслідок атаки ворожого БпЛА на території Інституту виникла пожежа, яку ліквідували. Минулось без постраждалих. Фахівці продовжують оцінювати масштаби пошкоджень.

Сам реактор та важливі для його безпеки системи не постраждали. Змін радіаційного фону також не відбулось – показники залишаються в межах природного рівня.

З метою зменшення радіаційних ризиків з лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони. Його експлуатація обмежується регламентним обслуговуванням систем важливих для безпеки,

– зазначили у Держатомрегулювані.

В установі також заявили, що удар по території Інституту є атакою на мирний ядерний об'єкт, який використовується виключно в наукових і дослідницьких цілях.

Реактор ВВР-М використовують як джерело нейтронів для фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерної фізики.