У Києві до гасіння пожеж, які виникли внаслідок нічної атаки Росії, залучили гелікоптер

Уночі вівторка, 10 червня, Росія завдала масованого удару по Києву. У місті зафіксовано руйнування та загоряння.

Зокрема, до гасіння пожеж залучили гелікоптер. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про пожежі в Києві

За даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, пошкодження зафіксовано в 7 районах столиці. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Окрім того, палали автівки та складські приміщення.

До гасіння пожеж залучили гелікоптер: дивіться відео

Через це після російської атаки стала шкідливою якість повітря, зокрема на проспекті Науки та в районі Позняків. Забруднення особливо небезпечне для людей із хворобами легенів і серця, дітей та літніх людей.

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Нагадаємо, через ліквідацію наслідків атаки пасажирський транспорт столиці курсує зі змінами. Зокрема, це стосується руху тролейбусів і автобусів на вулицях Іллєнка та Глибочицькій.