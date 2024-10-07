Росія атакувала Київ у кілька хвиль: скільки "Шахедів" збила ППО

Вночі 7 жовтня окупанти вкотре атакували столицю України "Шахедами". По ворожих дронах працювала ППО.

Загалом у повітряному просторі навколо Києва українські захисники виявили приблизно півтора десятка російських дронів. Скільки "Шахедів" збили, розповів начальник КМВА Сергій Попко в телеграм-каналі.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Що відомо про атаку на Київ сьогодні

Від початку жовтня окупанти вже вчетверте атакували Київ. У КМВА констатували, як практично кожної ночі, ворог знову застосував безпілотники.

На Київ російські дрони заходили хвилями та з різних напрямків. Повітряну тривогу у столиці протягом ночі оголошували тричі. Загалом вона тривала понад 2 години.

Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені,

– заявив Сергій Попко.

Додав, що точну кількість і тип дронів оприлюднять Повітряні сили.

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила,

– зазначив начальник КМВА.

Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

