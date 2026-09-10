Росія атакувала Київ: пошкоджена АЗС, є постраждалі

Окупанти продовжують завдавати ударів по мирних містах. Відомо, що російські дрони атакували Київ.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Що відомо про наслідки удару по столиці?

У Голосіївському районі Києва медики отримали виклик через надзвичайну подію. За попередньою інформацією, поранення отримали 4 людини, трьох поранених медики госпіталізували. Інформація про кількість і стан потерпілих уточнюється.

Під ударом опинилася мирна інфраструктура. Пошкоджена зупинка громадського транспорту та АЗС. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі. Після повторного влучання загорілися дизельні генератори.

Унаслідок падіння БпЛА пошкоджено АЗС, відомо про загоряння одного автомобіля. Екстрені служби на місці, працюють над ліквідацією наслідків,

– повідомили в КМВА.

Наслідки удару по АЗС у Києві / ДСНС

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Нагадаємо, уночі 10 вересня російські війська атакували Київ. У Голосіївському районі внаслідок удару виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі, яку рятувальники оперативно ліквідували. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Водночас на Київщині за минулу добу постраждали троє людей, а пошкоджень зазнали 32 об'єкти, зокрема приватні будинки, автомобілі та виробничо-складські приміщення.

Зазначимо, внаслідок вечірньої атаки 9 вересня на Київ постраждали 17 людей, серед них двоє дітей. Шестеро поранених залишаються у стаціонарах міських лікарень.

Унаслідок падіння БпЛА на відкритій території біля 16-поверхового житлового будинку є поранені. У Деснянському районі після атаки загорілися автомобілі. Згодом у Святошинському районі безпілотник упав на відкритій території в лісі неподалік торговельного центру.