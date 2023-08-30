Масована нічна атака на Київ: спалахнули пожежі, є поранені та загиблі
Росія атакувала Київ під час повітряної тривоги вдосвіта 30 серпня. Відомо, що окупанти намагались атакувати столицю ракетами.
Віталій Кличко написав про падіння уламків у деяких районах. На жаль, є поранені та жертви.
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Повітряну тривогу у Києві та області оголосили орієнтовно о 1:46 і вона тривала до 5:42 30 серпня. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що Росія запустила крилаті ракети зі свого бомбардувальника Ту-95мс.
Які наслідки падіння уламків ракет у столиці
Міський голова Києва написав, що уламки ракет впали щонайменше у двох районах столиці. Зокрема:
- у Дарницькому районі – на дах торгового приміщення;
- у Шевченківському.
Віталій Кличко розповів, що за двома адресами у Шевченківський район на виклик виїхали медики.
У двох районах спалахнула пожежа
Пожежно-рятувальні служби гасять пожежу в Дарницькому районі, де палає після падіння уламків на дах торгового приміщення. Та в Шевченківському районі, де виникло загоряння в адмінбудівлі,
– написав Віталій Кличко.
За його словами, згодом виявили ще одне місце падіння уламків у Шевченківському районі. Там також спалахнув вогонь на відкритій місцевості.
Уламки ракет поранили та забрали життя людей
В результаті ракетної атаки ворога в Києві, наразі, загинуло 2 людини. 2 – зазнали поранень і госпіталізовані,
– заявив мер.
За його даними, поранень зазнала 24-річна дівчина у Шевченківському районі. Лікарі її госпіталізували з різаними ранами від уламків скла.
Двох загиблих чоловіків виявили також у Шевченківському районі, проте в нежитловій забудові. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко уточнив, що чоловіки загинули на території підприємства внаслідок падіння уламків. Ще одна людина там поранена.
Станом на 6:15 30 серпня пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків:
- в Дарницькому районі;
- в чотирьох місцях у Шевченківському районі.
Орієнтовно о 6:59 у Київській міській військовій адміністрації повідомили уточнені дані, що кількість поранених збільшилась до трьох. Потерпілим надали медичну допомогу, двох поранених – госпіталізували.
У КМВА заявили про найпотужнішу атаку на Київ з весни
Згодом Сергій Попко розповів, що такого потужного нападу Київ не відчував від весни.
Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет. Спершу рашисти застосували ударні безпілотники (попередньо, баражуючі боєприпаси Shahed). Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс,
– заявив начальник КМВА.
За його словами, сили та засоби протиповітряної оборони знищили понад 20 ворожих цілей.
Що відбувалось вночі в Києві
- Орієнтовно о 00:40 30 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що перша група ворожих ударних безпілотників перебувала в районі меж Сумської та Чернігівської областей та рухалась в напрямку Києва. Згодом писали про роботу ППО в областях.
- Після цього орієнтовно о 1:44 на Київ летіла група ворожих ударних безпілотників в районі стику Чернігівської, Київської областей та держкордону України з Білоруссю. Далі о 2:40 дрони наближались до Києва з півдня.
- Орієнтовно о 3:43 Росія запустила крилаті ракети з бомбардувальника Ту-95мс. Вони летіли у напрямку Києва. Орієнтовно о 5:13 30 серпня у місті пролунали вибухи.