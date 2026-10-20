Росія атакувала Київ: є загиблий

Вранці 20 жовтня Росія атакувала столицю ударними безпілотниками. БпЛА впав біля АЗС.

У місті є загиблий та постраждалі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про удар?

У вівторок, 20 жовтня, Росія атакувала Київ дронами. БпЛА впав у Голосіївському районі поблизу АЗС на межі з Київською областю.

Міський голова написав, що одна людина загинула. Також 4 осіб зазнали поранень. Двох із них медики госпіталізували. Інших оглядають і надають допомогу на місці.

Де зараз загроза: дивіться мапу

Вранці того ж дня країна-агресорка завдала удару по передмістю Дніпра. Під обстрілом опинились склади. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.