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24 Канал Новини України Росія атакувала Київщину дронами: під Броварами постраждав чоловік
31 липня, 21:30
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Оновлено - 22:03, 31 липня

Росія атакувала Київщину "Шахедами": під Броварами постраждав чоловік

Данило Жоров

Країна-агресорка продовжує тероризувати цивільне населення. Увечері 31 липня ворог атакував Броварський район Київської області.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Що відомо про російську атаку?

У Броварському районі під час ворожих ударів безпілотниками постраждав чоловік. Попередньо він отримав уламкове поранення ноги. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

У Київській обласній військовій адміністрації закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. 

Перебувайте у безпечних місцях, бережіть себе та своїх рідних, 
– заявили в КОВА.

Унаслідок російської атаки у Броварському районі 31 липня пошкоджений приватний житловий будинок, два автомобілі та будівлі одного з підприємств. 

У Вишгородському районі через падіння уламків виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Також увечері 31 липня у Києві прогримів потужний вибух. Інформації про можливі наслідки атаки наразі немає.

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