Росія атакувала локомотиви Укрзалізниці у 2 областях: в одному загинув помічник машиніста

Ворожі війська продовжують обстрілювати залізничну інфраструктуру. Зокрема, противник прицільно б'є по локомотивах. Такі атаки 25 червня сталися у Запоріжжі та на Сумщині.

Про наслідки обстрілів повідомив начальник правління АТ "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Читайте також У Запоріжжі російський БпЛА влучив в електротяг Укрзалізниці: які наслідки

Що відомо про удари по локомотивах?

За словами Перцовського, один приліт стався в Сумській області. Ще три припали на Запоріжжя. Бригади залізничників вдалося евакуювати, однак останній удар по Запоріжжю став смертельним.

Машиніст встиг убезпечити своє життя. Проте його помічник, який перебував у задній кабіні, на жаль, загинув. Голова Укрзалізниці зазначив, що наразі опрацьовуються всі деталі інцидентів.

Рятуємо десятки залізничних команд щотижня, але і кожне життя, яке забрав ворог – трагедія, яка назавжди з нами і яку ніколи не виправити,

– написав він.

Нагадаємо, що 14 червня російські війська атакували Харківську область, завдавши ударів по залізничній інфраструктурі, зокрема, станції Лозова. Тоді було пошкоджено локомотиви, поранено машиніста та його помічника.

У ніч на 11 червня російські війська атакували Конотоп у Сумській області, влучивши в залізничне депо та інші об'єкти інфраструктури. Внаслідок удару загинула працівниця Укрзалізниці, також є поранені серед залізничників.

Також 10 червня в Сумах дрон типу "Шахед" влучив у район вокзалу – уламки впали на пасажирський поїзд "Суми – Рахів", спричинивши загоряння даху останнього вагона. Постраждалих не було, однак поїзд вирушив із затримкою.