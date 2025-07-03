У цей момент відбувалося вивантаження металу: деталі ворожого удару по Одесі

Удень 3 чеврня російська армія вдарила по порту Одеси. Там відбувалися роботи, на причали вивантажували метал з іноземного судна.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

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Росія завдала удару по порту Одеси

Росіяни застосували балістичну ракету по Одесі о 12:51. Місцеві жителі почули сильний вибух. Пізніше стало відомо, що атака була на порт.

Ворог завдав цинічного удару "Іскандером" по району одного з причалів Одеського морського порту. Там розвантажували іноземний корабель під прапором Сан-Томе і Принсіпі, що привіз метал.

За інформацією Олексія Кулеби, внаслідок ракетного обстрілу загинув докер-механізатор і водій вантажівки. Поранень зазнали 6 людей, зокрема працівники порту та ще один водій. Серед постраждалих були громадяни Сирії та члени екіпажу цивільного судна. Усім постраждалим надається допомога.

Ракета також пошкодила портальні крани, техніку та склади. Росіяни знову завдали удару по цивільній інфраструктурі, яка з'єднує Україну з іншими країнами світу.

Росія обстрілює наші порти вже четвертий рік поспіль. Вона бʼє по інфраструктурі, яка з’єднує Україну зі світом. По людях, які щодня забезпечують роботу критичних об’єктів. По цивільних. Цей обстріл ще одне свідчення, що Росія цілеспрямовано намагається знищити наші транспортні вузли, експортні можливості, життя мирних громадян,

– зазначив міністр.

Олексій Кулеба додав, що міжнародні партнери повинні засвідчити, що вільне та безпечне судноплавство має бути нормою, а Росія має отримати відповідь на свою агресію.