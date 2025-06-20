В Одесі після російського удару є пошкодження цивільної інфраструктури
- В Одесі через російську атаку вночі 20 червня пошкоджено цивільну інфраструктуру – житлові будинки, навчальний заклад, газопровід та автомобілі.
- На узбережжі падіння БпЛА спричинило пожежу, а вибухова хвиля пошкодила об'єкти рекреації.
Уночі п'ятниці, 20 червня, ворог атакував ударними БпЛА Одесу. Пролунали вибухи, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
Зокрема, у середмісті палає багатоповерхівка. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та мера Геннадія Труханова.
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Що відомо про наслідки
Попри активну роботу сил ППО, в Одесі зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Йдеться про житлові будинки, корпус вищого навчального закладу, газопровід та приватні автомобілі.
Наслідки російського удару в Одесі: дивіться фото
На узбережжі падіння БпЛА спричинило пожежу, вибухова хвиля пошкодила об'єкти рекреації. Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.
Одна з пошкоджених багатоповерхівок в Одесі: дивіться відео
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Нагадаємо, увечері 19 червня вибухи пролунали в Харкові, росіяни атакували Київський, Шевченківський та Основ'янський райони міста. Виникла пожежа, відомо про 3 постраждалих.