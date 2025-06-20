В Одесі після російського удару є пошкодження цивільної інфраструктури

Уночі п'ятниці, 20 червня, ворог атакував ударними БпЛА Одесу. Пролунали вибухи, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Зокрема, у середмісті палає багатоповерхівка. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та мера Геннадія Труханова.

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Що відомо про наслідки

Попри активну роботу сил ППО, в Одесі зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Йдеться про житлові будинки, корпус вищого навчального закладу, газопровід та приватні автомобілі.

Наслідки російського удару в Одесі: дивіться фото

На узбережжі падіння БпЛА спричинило пожежу, вибухова хвиля пошкодила об'єкти рекреації. Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Одна з пошкоджених багатоповерхівок в Одесі: дивіться відео

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, увечері 19 червня вибухи пролунали в Харкові, росіяни атакували Київський, Шевченківський та Основ'янський райони міста. Виникла пожежа, відомо про 3 постраждалих.