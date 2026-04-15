15 квітня, 15:54
Росія вдарила 6 КАБами по найбільшому водосховищу Харківщини: полковник запасу розкрив плани РФ

Юлія Гринишина
Основні тези
  • Ворог запустив авіабомби на Печенізьку дамбу в Харківській області, переслідуючи дві основні мети.
  • Військовий експерт Роман Світан зазначив, що Росія продовжуватиме терористичні удари, поки Україна не почне завдавати дзеркальних, зокрема по Москві. 

14 квітня Росія атакувала найбільше на Харківщині водосховище – Печенізьку дамбу, спрямувавши КАБи. Воно зокрема живить місто Харків, тож у такий спосіб ворог прагне щонайменше залишити обласний центр без водопостачання. Однак переслідує й іншу мету.

Про це у розмові з 24 Каналом наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, додавши, що Печенізька дамба, по якій вдарили росіяни, використовується для переміщення великої кількості цивільного населення між Великим Бурлуком і Чугуєвим.

Росія хоче зірвати евакуацію в Харківській області

Зараз на Харківщині триває евакуація з боку Великого Бурлука Куп'янського району. Тому, зі слів військового експерта, російська армія намагається таким кроком ще й перешкоджати логістиці. Він пояснив, що ворог пробує наступати на вказаний населений пункт з боку Вовчанська (заходу) і з російської території (півночі).

Тобто Великий Бурлук найближчим часом може стати серйозним майданчиком бойових дій. Евакуацію цивільного населення, яку здійснюють певні підрозділи, росіяни намагались перебити, 
– пояснив Світан.

Зауважте! Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов 10 квітня повідомив, що СОУ мали успіх поблизу Великого Бурлука, повернувши під свій контроль ділянку між населеними пунктами Амбарне і Мілове.  

Військовий експерт нагадав, що 14 квітня Росія вдарила і по Дніпру, від російської балістики загинули люди. Російська армія продовжує завдавати терористичні удари по українських інфраструктурних об'єктах, а також безпосередньо по цивільному населенню. Він переконаний, що противник продовжуватиме терор, поки Україна не знайде сили й засоби, аби дзеркально відповідати на такі атаки і бити по Москві.

"Нам потрібна балістика, де вона? Важливо бити по Москві, основному скупченню центрів ухвалення рішень. Треба показати, що король голий. Як тільки москвичі почнуть пропускати удари нашої балістики, в Росії почнеться рух. Він призведе, як у свій час у випадку з СРСР – до саморозпуску. Це чекатиме і на Росію", – озвучив Світан.

Росія атакувала Печенізьку дамбу: деталі атаки 14 квітня

  • Противник вкотре спробував атакувати дамбу Печенізького водосховища, використавши для цього 6 КАБів. 4 авіабомби влучили в землю неподалік гідротехнічних споруд, ще 2 – у воду. Внаслідок обстрілу 14 квітня дамба пошкоджена не була, скид води відбувається у плановому контрольованому режимі.

  • В 16 армійському корпусі ЗСУ вказали на те, що Росія хоче скористатися миттю, коли внаслідок весняного водопілля у водосховищі накопичений максимальний об'єм води. За таких умов якби сталося руйнування дамби, це призвело б до катастрофічних наслідків для населених пунктів, які розташовані нижче за течією, їх би затопило. 

  • Депутатка Харківської обласної ради Галина Куц заявила, що Росія, завдаючи таких ударів, прагне залишити Харків та населені пункти області без води й нагадала, що раніше вже були атаки по цьому об'єкту, зокрема у 2022 і 2025 роках. Вона наголосила, що ворог хоче домогтися паніки у Харкові, аби населення почало виїжджати з міста. Крім того, в разі повторних атак і підтоплень, це завдасть шкоди фермерам.