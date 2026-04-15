Росія вдарила 6 КАБами по найбільшому водосховищу Харківщини: полковник запасу розкрив плани РФ

14 квітня Росія атакувала найбільше на Харківщині водосховище – Печенізьку дамбу, спрямувавши КАБи. Воно зокрема живить місто Харків, тож у такий спосіб ворог прагне щонайменше залишити обласний центр без водопостачання. Однак переслідує й іншу мету.

Про це у розмові з 24 Каналом наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, додавши, що Печенізька дамба, по якій вдарили росіяни, використовується для переміщення великої кількості цивільного населення між Великим Бурлуком і Чугуєвим.

Росія хоче зірвати евакуацію в Харківській області

Зараз на Харківщині триває евакуація з боку Великого Бурлука Куп'янського району. Тому, зі слів військового експерта, російська армія намагається таким кроком ще й перешкоджати логістиці. Він пояснив, що ворог пробує наступати на вказаний населений пункт з боку Вовчанська (заходу) і з російської території (півночі).

Тобто Великий Бурлук найближчим часом може стати серйозним майданчиком бойових дій. Евакуацію цивільного населення, яку здійснюють певні підрозділи, росіяни намагались перебити,

– пояснив Світан.

Зауважте! Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов 10 квітня повідомив, що СОУ мали успіх поблизу Великого Бурлука, повернувши під свій контроль ділянку між населеними пунктами Амбарне і Мілове.

Військовий експерт нагадав, що 14 квітня Росія вдарила і по Дніпру, від російської балістики загинули люди. Російська армія продовжує завдавати терористичні удари по українських інфраструктурних об'єктах, а також безпосередньо по цивільному населенню. Він переконаний, що противник продовжуватиме терор, поки Україна не знайде сили й засоби, аби дзеркально відповідати на такі атаки і бити по Москві.

"Нам потрібна балістика, де вона? Важливо бити по Москві, основному скупченню центрів ухвалення рішень. Треба показати, що король голий. Як тільки москвичі почнуть пропускати удари нашої балістики, в Росії почнеться рух. Він призведе, як у свій час у випадку з СРСР – до саморозпуску. Це чекатиме і на Росію", – озвучив Світан.

Росія атакувала Печенізьку дамбу: деталі атаки 14 квітня