Російські війська 24 листопада атакували Сарненщину у Рівненській області. Унаслідок удару загорілося одне з цивільних підприємств.

Про це повідомив очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль.

Що відомо про атаку?

Унаслідок чергової російської атаки на Сарненський район ціллю ворога стало цивільне підприємство. Після удару виникла пожежа в одному з приміщень.

На місце події вже прибули рятувальники та інші відповідні служби, які працюють над ліквідацією наслідків атаки.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

24 листопада російські війська продовжили атакувати українські регіони, застосовуючи безпілотники та інші засоби ураження. Зокрема, під ударом опинилася Київська область, де зафіксували рух ворожих БпЛА та працювали сили протиповітряної оборони.

У Вишгородському та Білоцерківському районах пошкоджень зазнали енергетичні об'єкти, а на Білоцерківщині ворог атакував об'єкт теплопостачання.

Також у ніч проти 24 листопада росіяни завдали ударів по Запоріжжю, внаслідок чого загинули двоє людей. Кількість поранених у місті зросла до 48, серед постраждалих – двоє дітей та немовля.

Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкт транспортної інфраструктури. На місцях влучань працювали рятувальники, які шукали людей під завалами та ліквідовували наслідки атаки.