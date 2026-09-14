Удар по дипломатичному потягу: чому Росія обрала його ціллю

Росія дедалі ширше використовує удари не лише для ураження військових об'єктів, а й для посилення тиску на Україну та її партнерів. Одним із таких епізодів стала атака на локомотив потяга, в якому перебували представники європейських країн, дипломати, політики та радники з питань безпеки.

Політтехнолог Олег Постернак в ефірі 24 Каналу пояснив, чому такий потяг міг стати свідомою ціллю російської атаки. За його оцінкою, цей удар варто розглядати ширше – як частину нової хвилі ескалації, за допомогою якої Москва намагається посилити свої позиції перед можливими подальшими переговорами.

Росія розширює перелік цілей

У потязі, локомотив якого атакувала Росія, перебували представники європейських країн та інституцій. За даними Der Spiegel, серед пасажирів були експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон, один із найближчих радників Фрідріха Мерца, радники з питань національної безпеки інших держав, депутати Бундестагу, дипломати та науковці.

Це був свідомий удар. Росія таким чином показує свою стратегію, яка десь із кінця серпня полягає в тому, щоб максимально нарощувати ініціативність у війні та ескалаційний потенціал,

– сказав Постернак.

Москва намагається створити враження переходу до значно масштабнішої фази війни, хоча йдеться про розширення вже відпрацьованих способів тиску. Росія послідовно збільшує перелік об'єктів, по яких завдає ударів, використовуючи для цього ті напрямки, де має можливість діяти найактивніше.

Вони просто масштабують те, де мають стратегічну перевагу: б'ють по складах, по АЗС, по готелях з іноземними журналістами, а тепер уже й по потягах з іноземними делегаціями,

– пояснив політтехнолог.

Такий удар виходить далеко за межі атаки на транспортну інфраструктуру, адже одночасно стає сигналом для західних партнерів України. Перехід до цілей, безпосередньо пов'язаних з іноземними делегаціями, показує, що Москва намагається підвищувати рівень ризику й розширювати межі допустимої для себе ескалації.

Москва може підвищувати ставки перед переговорами

Один із можливих розрахунків Кремля полягає в тому, щоб максимально посилити тиск зараз, поки Росія ще має змогу розширювати поле бойових дій. Якщо надалі війна почне рухатися до переговорного етапу, Москва спробує підійти до нього з якомога сильнішою позицією.

Росія може відчувати, що в перспективі війна піде на спад і їй доведеться вести діалог із Заходом та Україною вже на етапі компромісу. Тому зараз вона намагається встигнути якомога більше, нагнітаючи ситуацію на полі бою й розширюючи його,

– пояснив Постернак.

Посилення атак у такому разі стає способом накопичити додаткові аргументи перед можливою дипломатичною фазою. Москва може розраховувати, що більший масштаб бойових дій і вищий рівень загроз дозволять їй вимагати більше, коли сторони знову повернуться до переговорів.

Або ж ми маємо справу вже з новою стратегією Росії – новим етапом війни, який буде значно загрозливішим для України,

– сказав політтехнолог.

Обидва сценарії означають, що нинішню ескалацію не варто сприймати як серію випадкових ударів. Україні та її західним партнерам доведеться перебудовуватися під новий рівень загроз, посилювати власні переваги й водночас утримувати оборону.

Росія поступово перевіряє межі реакції НАТО

У ширшій стратегії Москви прямим атакам передують менш помітні способи тиску. Спочатку Росія випробовує реакцію Заходу через кібератаки, інформаційно-психологічні операції, поодинокі дрони та диверсії, а вже потім може переходити до дедалі відвертіших порушень кордонів і повітряного простору.

Росія буде нахабніти. Спочатку це гібридні впливи, атаки на кіберсистеми, масову свідомість, інформаційно-психологічні операції, дрони, диверсії на залізницях і заводах. Потім – постійні порушення повітряного простору, а далі вже може бути й пряма агресія,

– пояснив Постернак.

Москва виходить із того, що країни НАТО самі не почнуть відкритого воєнного протистояння. Додатковим фактором стримування для Альянсу Росія вважає власний ядерний арсенал, про який регулярно нагадує у відповідь на жорсткіші кроки Заходу.

У Росії завжди є інструмент, про який вона нагадує, – ядерна зброя. На їхню думку, це блокує й стримує окремі країни НАТО від більш активних наступальних дій,

– сказав політтехнолог.

Без жорсткішої відповіді цей тиск лише посилюватиметься. Російські плани з кожним роком стають агресивнішими, а удари по об'єктах, пов'язаних із західними партнерами України, вписуються в цю поступову перевірку того, наскільки далеко Москва може зайти без серйозної відповіді.

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