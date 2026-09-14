Росія атакувала Прилуки на Чернігівщині: є загиблі та поранені

Російські війська вранці 14 вересня атакували Прилуки на Чернігівщині. Внаслідок удару є загиблі та поранені.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, з посиланням на начальника Прилуцької РВА Володимира Чернова.

Що відомо про атаку?

Зранку 14 вересня російські військові атакували місто Прилуки Чернігівської області. У місті пролунали щонайменше два вибухи.

За попередньою інформацією, внаслідок російського удару загинули троє людей. Ще семеро мешканців отримали поранення.

У навколишніх багатоповерхових будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Інформація про масштаби руйнувань та інші можливі наслідки атаки уточнюється.

На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового російського злочину проти цивільного населення.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, уночі 14 вересня російські війська атакували Україну, зокрема Рівненську область. Повітряну тривогу в окремих районах Рівненщини оголосили близько 03:50. У цей час Повітряні сили повідомляли про рух російського реактивного безпілотника в регіоні.

Ворожий БпЛА рухався з боку Житомирщини, пролетів повз Олевськ у напрямку Рівненської області. Близько 04:08 у місті Сарни місцеві жителі почули вибух. На момент публікації в області вже оголосили відбій повітряної тривоги.

Інформації про можливі наслідки атаки чи постраждалих місцева влада наразі не повідомляла.