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24 Канал Новини України Росія атакувала склади на Київщині: є постраждалі
8 жовтня, 16:07
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Оновлено - 16:14, 8 жовтня

Росія атакувала склади на Київщині: є постраждалі

Дарія Черниш

У четвер, 8 жовтня, Росія знову завдала ударів по Київщині. Внаслідок атаки по складах постраждали люди.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Які наслідки обстрілу?

Ворог вдарив по складських приміщеннях у Бучанському районі області. На жаль, внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

Ткаченко уточнив, що одного з поранених госпіталізували, а іншим – медики надали допомогу на місці.

На місці атаки виникла пожежа, гасіння якої тривало станом на 15:58. До ліквідації наслідків удару залучили необхідні оперативні служби.

 

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