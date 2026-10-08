8 жовтня, 16:07
Оновлено - 16:14, 8 жовтня
Росія атакувала склади на Київщині: є постраждалі
У четвер, 8 жовтня, Росія знову завдала ударів по Київщині. Внаслідок атаки по складах постраждали люди.
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.
Які наслідки обстрілу?
Ворог вдарив по складських приміщеннях у Бучанському районі області. На жаль, внаслідок обстрілу постраждали троє людей.
Ткаченко уточнив, що одного з поранених госпіталізували, а іншим – медики надали допомогу на місці.
На місці атаки виникла пожежа, гасіння якої тривало станом на 15:58. До ліквідації наслідків удару залучили необхідні оперативні служби.