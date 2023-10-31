Росія атакувала теплоелектростанцію у прифронтовому регіоні: у ДТЕК розповіли про наслідки

Учора, 30 жовтня, ввечері Росія атакувала одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні. Унаслідок удару серйозно пошкоджено обладнання.

Про це станом на ранок 31 жовтня повідомила пресслужба компанії. Там також розповіли про наслідки удару та масштаби пошкоджень.

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Люди залишились без світла і води

Внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання, через це без світла й води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією,

– йдеться в повідомленні.

У ДТЕК уточнили, що обійшлося без постраждалих.

Енергетики працюють над усуненням наслідків

Зазначають, що відразу після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали активну роботу з усунення наслідків.

"Енергетики докладають всіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців", – додали у компанії.

Обстріли енергетичних об'єктів: головне

22 жовтня окупанти теж обстріляли одну з теплових електростанцій компанії ДТЕК. Це була перша атака по енергетичних об'єктах України від 24-го серпня. Тоді теж минулось без жертв.

З осені минулого року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго перебували під атакою 35 разів.

30 жовтня у ДТЕК повідомили, що планові ремонти на 20 енергоблоках теплоелектространцій – завершено. До української енергосистеми підключили черговий енергоблок ТЕС після ремонту – 5-й у жовтні та 20-й з початку року.