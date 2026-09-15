Росія атакувала Україну 200 дронами: скільки цілей вдалося знищити ППО

У ніч проти 15 вересня Росія запустила по Україні 200 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО знищили більшу частину дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Починаючи з 18:00 14 вересня, ворог застосував 200 ударних БпЛА, зокрема дрони типу "Шахед", "Гербера", реактивні безпілотники та дрони-імітатори "Пародія". За даними Повітряних сил, дрони запускали з районів Орла, Курська та Міллерового в Росії, а також з тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 08:00 українські військові знищили або подавили 187 ворожих безпілотників.

На жаль, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 7 локаціях. Ще на 3 локаціях впали уламки збитих російських дронів. Повітряна атака ще триває, у небі залишалися ворожі БпЛА.



ППО збивала дрони / Фото ПС ЗСУ

Нагадаємо, Росія продовжує терор української столиці. Від ранку у Києві працює ППО. Також відомо про наслідки атаки дронів у ніч на 15 вересня.

Відомо про влучання в АЗС у Дарницькому районі та складські приміщення в Оболонському районі. Внаслідок атаки постраждав чоловік, його госпіталізували у тяжкому стані.