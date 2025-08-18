Росія запустила по Україні 4 ракети та 140 безпілотників: скільки збила ППО
У ніч на 18 серпня російські загарбники атакували Україну 4 балістичними ракетами. Окрім того, окупанти запустили 140 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про атаку на Україну 18 серпня: як відпрацювала ППО?
З 21:00 17 серпня росіяни атакували Україну 4 балістичними ракетами "Іскандер-М". Райони пусків – Таганрог, Міллерово та Курськ.
Також агресор застосував 140 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Дрони запускав з 6 напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а ще мис Чауда в окупованому Криму.
Черговий повітряний напад терористів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни,
– заявили Повітряні сили.
Також повідомили, що зафіксовано влучання російських ракет і ударних безпілотників на 25 локаціях у Донецькій, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Одеській і Київській областях.
Які наслідки атаки ракетами та "Шахедами" 18.08.2025?
- Пізно ввечері 17 серпня Росія завдала ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Ракета влучила в землю біля житлових будинків.
- Унаслідок обстрілу постраждали 11 людей, серед них 13-річна дівчинка. Пошкоджено понад 10 багатоповерхових житлових будинків і 5 припаркованих автомобілів. Також Вибуховою хвилею вибиті понад тисяча вікон.
- Уже під ранок терористи атакували Харків "Шахедами". Один з російських дронів влучив у багатоповерхівку. Цивільні опинилися під завалами.
- Станом на 09:30 кількість жертв внаслідок атаки російських дронів зросла до 5, серед них 1,5-річна дівчинка й 16-річний хлопчик. Постраждали щонайменше 20 людей, зокрема, 6 дітей.
