Росія атакувала Україну 76 ракетами: сили ППО збили аж 60, – Залужний

Російські військові зранку масовано атакували Україну, випустивши майже 80 ракет. Війська агресора атакували Україну високоточними ракетами.

Окупанти атакували Україну ракетами з Каспійського та Чорного моря. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія випустила по об'єктах критичної інфраструктури України 72 крилаті ракети.

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Росія випустила по Україні 72 крилаті ракети

Йдеться про ракети типу Х-101, "Калібр" та Х-22. Ще окупанти запустили 4 керовані авіаційні ракети (Х-59/Х-31П).

Залужний зазначив, що силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 60 ворожих ракет.

Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю,

– резюмував Залужний.

Де збивали російські ракети