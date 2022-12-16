Росія атакувала Україну 76 ракетами: сили ППО збили аж 60, – Залужний
Джерело:Валерій Залужний
Російські військові зранку масовано атакували Україну, випустивши майже 80 ракет. Війська агресора атакували Україну високоточними ракетами.
Окупанти атакували Україну ракетами з Каспійського та Чорного моря. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія випустила по об'єктах критичної інфраструктури України 72 крилаті ракети.
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Росія випустила по Україні 72 крилаті ракети
Йдеться про ракети типу Х-101, "Калібр" та Х-22. Ще окупанти запустили 4 керовані авіаційні ракети (Х-59/Х-31П).
Залужний зазначив, що силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 60 ворожих ракет.
Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю,
– резюмував Залужний.
Де збивали російські ракети
- У повітряному просторі Києва під час масованої атаки було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37 цілей.
- В ОК "Південь" повідомили, що в зоні їх відповідальності було знищено 11 ракет. Зокрема, у небі над Вінницькою областю мобільною вогневою групою та силами ПВК "Центр" знищено 6 ракет повітряного базування типу Х-101, Х-555.
- Над Херсонщиною і Миколаївщиною силами ПВК "Південь" знищено 3 та 2 ракети типу "Калібр", відповідно.
- Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у небі над Дніпропетровщиною було збито 10 російських ракет. Також 1 ракета впала у Житомирській області.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що під час атаки "летіло як завжди багато". За його словами, "були неприємні сюрпризи", але сили ППО здолали їх.
- Російські військові атакували три райони Києва, Кривий Ріг, Дніпропетровську, Харківську та Житомирську області. У Кривому Розі окупанти поцілили в житловий будинок, унаслідок чого загинуло двоє людей.
- Унаслідок атаки пошкоджено орієнтовно 9 об'єктів генерації. Через обстріл об'єктів критичної інфраструктури по всій території України запроваджені екстрені відключення світла.
- Крім того, окупанти обстрілювали прифронтові міста. Зокрема, по Запоріжжю було випущено 15 ракет.