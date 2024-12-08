Росія атакувала Україну 74 "Шахедами": скільки збили, а скільки локаційно втрачено

В ніч проти 8 грудня російська армія запустила по Україну дрони-камікадзе. Всього у небі було зафіксовано 74 повітряні цілі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Як відпрацювала ППО у ніч на 8 грудня

Повідомляється, що у ніч проти 8 грудня противник атакував 74-ма ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками інших типів. Райони пусків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 28 ворожих БпЛА. 46 безпілотників локаційно втрачено,

– пишуть ПС.

Збиття дронів зафіксовано у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Робота ППО 8 грудня 2024 року / Повітряні сили

Через падіння збитого "Шахеда" у Кам’янському на Дніпропетровщині, пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога.