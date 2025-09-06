Росія атакувала Україну 91 дроном: скільки вдалося збити ППО
- Росія атакувала Україну 91 дроном, з яких протиповітряною обороною було збито 68.
- Зафіксовано влучання 18 дронів на 8 локаціях та падіння уламків на 4 локаціях.
- Атака здійснювалась з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, за допомогою авіації, зенітних ракетних військ та мобільних груп Сил оборони України.
У ніч на 6 вересня ворог атакував 91-м ударним БпЛА. Зафіксовано влучання 18 дронів на 8 локаціях та падіння уламків на 4.
Росія атакувала Україну дронами з різних напрямків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Як відпрацювала ППО 6 вересня?
Вночі 6 вересня росіяни атакували Україну 91-м ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 68 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни,
– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
На жаль, зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, падіння збитих – на 4 локаціях.
Що відомо про нічну атаку дронів на Україну?
- Вночі ППО працювала на Київщині. За даними моніторингових каналів, безпілотники фіксували біля Броварів, Яготина, Згурівки, Великої Димерки.
- На Донеччині російські окупанти обстріляли залізничну інфраструктуру, що спричинило затримку поїздів. Знеструмлена дільниця перед Слов'янськом. Відтак затримуються рейси краматорського напрямку. Можливе використання резервних тепловозів на автобусів на окремих ділянках.