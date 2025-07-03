Росія атакувала Україну безпілотниками: як відпрацювала ППО
- Росія випустила 52 ударних дрони типу Shahed та безпілотників-імітаторів, з яких 40 було знешкоджено ППО.
- 22 дрони були збиті вогневими засобами, а 18 подавлено РЕБ.
Росіяни не припиняють тероризувати мирне населення та обстрілювати Україну. У ніч на 3 липня ворог вкотре запустив ударні дрони.
Загалом було випущено 52 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Повітряні сили.
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Скільки дронів вдалося збити ППО
У Повітряних силах кажуть, що протягом вечора 2 липня та ночі 3 липня Росія атакувала Україну 52 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих дронів на сході та півдні країни. Зазначається, що 22 з них було збито вогневими засобами ураження, тоді як ще 18 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ.
Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання безпілотників у 7 локаціях, а також падіння збитих – на 1 локації.
Скільки безпілотників збила українська ППО / Інфографіка Повітряних сил
Зазначимо, що від цієї російської атаки особливо постраждала Одеса. Там поранено п'ятеро людей, зокрема двоє дітей. Окрім цього, пошкоджено багатоповерхівку і цивільну інфраструктуру, 6 квартир зруйновано повністю, ще 36 частково пошкоджені. Постраждалі отримують медичну допомогу.