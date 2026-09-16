Росія атакувала Україну десятками дронів: як відпрацювала ППО

У ніч проти 16 вересня Росія атакувала Україну 80 ударними безпілотниками різних типів. Сили ППО знищили та подавили більшість БпЛА, однак зафіксовані влучання.

Про це повідомляють у Повітряних Силах ЗСУ.

Скільки цілей вдалося збити?

Російські військові розпочали атаку близько 18:00 15 вересня. Для удару противник застосував 80 БпЛА, серед яких ударні дрони типу "Шахед", зокрема реактивні, а також "Гербери" та дрони-імітатори "Пародія".

Безпілотники запускали з районів Орла, Курська та Міллерового в Росії, а також із тимчасово окупованого Криму – з Гвардійського та мису Чауда. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 ППО знищила або подавила 63 ворожі БпЛА. Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 7 локаціях. Ще на 2 локаціях зафіксували падіння збитих безпілотників та їхніх уламків.

Станом на ранок атака Росії тривала, а в повітряному просторі залишалися ворожі БпЛА. Українців закликали дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Нагадаємо, у ніч проти 16 вересня Росія знову атакувала Київ реактивними безпілотниками. Повітряна тривога у столиці тривала лише кілька хвилин – з 05:04 до 05:08. Попри короткочасну тривогу, один із ворожих дронів встиг долетіти до Києва.

У столиці пролунав вибух, після чого стало відомо про наслідки атаки. За даними Київської міської військової адміністрації, у Святошинському районі загорілася складська будівля. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару.