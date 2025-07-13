Росія атакувала Україну дронами надвечір і вночі: як відпрацювала ППО
- Росія запустила 60 ударних дронів, з яких 40 – типу "Шахед".
- Атаки були спрямовані на тилові регіони та прифронтові території Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей, з 60 дронів лише 20 досягли цілі.
Окупанти щодня атакують цивільне населення своєю зброєю, завдаючи шкоди. Повітряні напади відбивають сили ППО. Протягом 12 липня і вночі росіяни застосували проти України 60 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
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Скільки "Шахедів" за добу збила ППО?
Із 14:00 12 липня до ранку 13 липня тривала атака російськими дронами-камікадзе. Росіяни запустили "Шахеди" та інші БпЛА з напрямків Курська та Міллерово. Близько 40 з 60 дронів були типу "Шахед".
Протиповітряна оборона змогла знищити 20 ворожих БпЛА на Півночі, Сході, Заході та в центрі України. Ще 20 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.
Під атакою російських БпЛА протягом доби були тилові регіони, а вночі ворог бив по прифронтових територіях Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей.
Як і завжди, повітряний напад ворога відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Із усієї кількості БпЛА, які запустив ворог, лише 20 досягли цілі та влучили в 5 локаціях.
Нагадаємо, за даними ГУР станом на початок липня Росія має приблизно 300 балістичних ракет, за допомогою яких може продовжувати обстріли тилу України. Наразі біля кордону розгорнуто понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів.