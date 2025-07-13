Росія атакувала Україну дронами надвечір і вночі: як відпрацювала ППО

Окупанти щодня атакують цивільне населення своєю зброєю, завдаючи шкоди. Повітряні напади відбивають сили ППО. Протягом 12 липня і вночі росіяни застосували проти України 60 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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Скільки "Шахедів" за добу збила ППО?

Із 14:00 12 липня до ранку 13 липня тривала атака російськими дронами-камікадзе. Росіяни запустили "Шахеди" та інші БпЛА з напрямків Курська та Міллерово. Близько 40 з 60 дронів були типу "Шахед".

Протиповітряна оборона змогла знищити 20 ворожих БпЛА на Півночі, Сході, Заході та в центрі України. Ще 20 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.

Під атакою російських БпЛА протягом доби були тилові регіони, а вночі ворог бив по прифронтових територіях Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей.

Як і завжди, повітряний напад ворога відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Із усієї кількості БпЛА, які запустив ворог, лише 20 досягли цілі та влучили в 5 локаціях.

ППО збила ворожі цілі в небі над Україною / Інфографіка Повітряних сил

Нагадаємо, за даними ГУР станом на початок липня Росія має приблизно 300 балістичних ракет, за допомогою яких може продовжувати обстріли тилу України. Наразі біля кордону розгорнуто понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів.