Наслідки нічної атаки по Україні, Бахмут закидали "фосфором": хронологія 439 дня війни

Станом на понеділок, 8 травня, в Україні продовжується вже 439 день повномасштабного вторгнення, яке розпочала Росія. Наші захисники мужньо тримають оборону держави.

24 Канал розповідає про головні події цього дня. Що відомо про ситуацію на фронті та в тилу – читайте далі.

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Ворог наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар'їнка, окупанти закидають місто-фортецю запалювальними та фосфорними боєприпасами. Загалом, протягом минулої доби було відбито 55 атак противника на зазначених ділянках фронту.Українська авіація протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, а також 3 склади боєприпасів ворога.У Генштабі повідомили, що вночі ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed". Наші захисники знищили 35 із 35 дронів.Стало відомо, що уламки дронів, які впали у Солом'янському та Шевченківському районах Києва, пошкодили газову трубу високого тиску та резервуар з паливом.Росія вдарила по Одещині ракетами Х-22, які запустила зі стратегічної авіації. Ворог влучив по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі.

Наслідки удару по Одещині / Фото ОК "Південь"

Жителі Києва чули вибухи. В КМВА повідомили, що це результат роботи ППО. Згодом мер Віталій Кличко повідомив, що унаслідок падіння уламків дронів у Святошинському районі є постраждалий. Зауважимо, що ще 3 людей постраждали унаслідок вибуху в Солом'янському районі столиці.Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Україна першою у світі збила балістичну ракету типу "Кинджал" із ЗРК Patriot. Ці системи ніколи не вражали подібні цілі.