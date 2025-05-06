Росія атакувала Україну "Шахедами": скільки вдалося збити
- Росія атакувала Україну вночі 6 травня, запустивши 136 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів.
- Підтверджено збиття 54 БпЛА, постраждали Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина.
Росія у ніч на 6 травня запустила по Україні 136 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів інших типів. Атака здійснювалася із кількох напрямків: російські Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також Приморськ, що на тимчасово окупованому Запоріжжі.
Наразі підтверджено збиття понад 50 "Шахедів". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Росія зранку атакує Черкаси "Шахедами", лунають вибухи й працює ППО
Скільки "Шахедів" збила ППО
Станом на 10:30 підтверджено збиття 54 БпЛА на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі України.
Ще 70 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Один БпЛА – в повітрі, бойова робота триває!
– додають у Повітряних силах.
Терор Росії відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
На жаль, через атаку постраждали Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина:
- через удар вогонь охопив найбільший ринок Харкова "Барабашово", ресторан та кілька житлових будинків; є постраждалі;
- росіяни також масовано вдарили дронами по Одещині, унаслідок чого пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури, а також відомо про одну жертву.
- постраждали від обстрілу кілька громад Дніпропетровщини: також є пошкодження цивільної інфраструктури й один постраждалий чоловік у важкому стані; область росіяни атакували не лише БпЛА, а й іншими видами озброєння.