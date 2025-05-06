Росія атакувала Україну "Шахедами": скільки вдалося збити

Росія у ніч на 6 травня запустила по Україні 136 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів інших типів. Атака здійснювалася із кількох напрямків: російські Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також Приморськ, що на тимчасово окупованому Запоріжжі.