Росія атакувала Україну "Шахедами"
3 грудня 2023, 00:05Читать новость на русском
Пізно ввечері 2 грудня Росія знову тероризувала Україну. Окупанти випустили декілька груп дронів-камікадзе.
У ніч з 2 на 3 грудня Росія випустила у бік України ударні БпЛА. Повітряні сили ЗСУ попередили українців про небезпеку.
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Що відомо про російську атаку1:00 У Чернівецькій та Хмельницькій областях оголосили повітряну тривогу. Причина: загроза застосування ударних дронів.0:48 ПС ЗСУ попередили про рух російських дронів-камікадзе на Вінниччині у бік Хмельницької області.0:19 На Сумщині, Чернігівщині та Полтавщині оголосили відбій повітряної тривоги.0:16 За попередніми та неофіційними даними від моніторингових каналів, припинила своє існування ворожа ціль, що рухалася у напрямку Півночі України.0:11 На Вінниччині оголосили повітряну тривогу. Як пояснили у ПС ЗСУ, було зафіксовано рух дронів-камікадзе в Кіровоградській області у західному напрямку.0:00 На Одещині оголосили повітряну тривогу. ПС ЗСУ попередили жителів Одеської області про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.23:58 За попередньою та неофіційною інформацією від моніторингових каналів, Росія могла запустити ракету у напрямку Миргорода Полтавської області.23:46 У Чернігівській, Сумській та Полтавській областях оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.23:44 На Харківщині оголосили повітряну тривогу. Причина: ракетна небезпека.23:25 ПС ЗСУ повідомили про рух чергової групи "Шахедів" з Херсонщини у північно-західному напрямку.23:18 На Кіровоградщині оголосили повітряну тривогу.23:17 Повітряні силу ЗСУ попередили, що російські ударні БпЛА з Миколаївщини рухаються у напрямку Кіровоградської області.22:52 ПС ЗСУ повідомили про рух кількох дронів-камікадзе на Миколаївщині у західному напрямку.22:30 Повітряні сили попередили про рух ворожих безпілотників з Херсонської області. Ударні дрони летіли у напрямку Миколаївської області.
22:28 На Херсонщині та Миколаївщині оголосили повітряну тривогу.