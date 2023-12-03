Росія атакувала Україну "Шахедами"

Пізно ввечері 2 грудня Росія знову тероризувала Україну. Окупанти випустили декілька груп дронів-камікадзе.

У ніч з 2 на 3 грудня Росія випустила у бік України ударні БпЛА. Повітряні сили ЗСУ попередили українців про небезпеку.

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Що відомо про російську атаку

У Чернівецькій та Хмельницькій областях оголосили повітряну тривогу. Причина: загроза застосування ударних дронів.ПС ЗСУ попередили про рух російських дронів-камікадзе на Вінниччині у бік Хмельницької області.На Сумщині, Чернігівщині та Полтавщині оголосили відбій повітряної тривоги.За попередніми та неофіційними даними від моніторингових каналів, припинила своє існування ворожа ціль, що рухалася у напрямку Півночі України.На Вінниччині оголосили повітряну тривогу. Як пояснили у ПС ЗСУ, було зафіксовано рух дронів-камікадзе в Кіровоградській області у західному напрямку.На Одещині оголосили повітряну тривогу. ПС ЗСУ попередили жителів Одеської області про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.За попередньою та неофіційною інформацією від моніторингових каналів, Росія могла запустити ракету у напрямку Миргорода Полтавської області.У Чернігівській, Сумській та Полтавській областях оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.На Харківщині оголосили повітряну тривогу. Причина: ракетна небезпека.ПС ЗСУ повідомили про рух чергової групи "Шахедів" з Херсонщини у північно-західному напрямку.На Кіровоградщині оголосили повітряну тривогу.Повітряні силу ЗСУ попередили, що російські ударні БпЛА з Миколаївщини рухаються у напрямку Кіровоградської області.ПС ЗСУ повідомили про рух кількох дронів-камікадзе на Миколаївщині у західному напрямку.Повітряні сили попередили про рух ворожих безпілотників з Херсонської області. Ударні дрони летіли у напрямку Миколаївської області.На Херсонщині та Миколаївщині оголосили повітряну тривогу.