Росіяни атакували Велику Писарівку під час видачі гуманітарної допомоги, є постраждалі

У вівторок, 20 травня, близько 11:00 год окупанти атакували безпілотником селище Велика Писарівка Охтирського району. Ворог поцілив у місце, де місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прокуратуру Сумської області. Унаслідок обстрілу є поранені.

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Що відомо про атаку

Наслідки російського обстрілу документують прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями. Медичну допомогу надали 2 постраждалим – 51-річному та 57-річному чоловікам, старшого госпіталізували.

За словами начальника Великописарівської СВА Сергія Безпалька, селище атакували близько 6 ворожих FPV-дронів, передають місцеві ЗМІ.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів. Його проводять слідчі районного відділу поліції в Сумській області.

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Нагадаємо, уночі 20 травня російська армія також обстріляла місто Білопілля – сталося загоряння будівлі державної установи, а також павільйонів на місцевому ринку. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв серед цивільного населення.