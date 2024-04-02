ТЕС перетворена на попіл: моторошні кадри наслідків атак Росії по енергетиці
Джерело:Максим Тімченко
Російська армія знову почала атакувати енергетичні об'єкти України, бажаючи залишити наших громадян без світла. У ДТЕК показали, як окупанти обстріляли одну із наших теплоелектростанцій.
Зокрема, цю ТЕС російські загарбники перетворили на попіл. Про це повідомив генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.
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ДТЕК показала наслідки ворожого обстрілу ТЕС
Тімченко поширив кадри і розповів, що раніше це була повністю активна диспетчерська
електростанція, яка постачає енергією в українські домівки, підприємства, лікарні та школи.
Сьогодні я побачив, як Росія перетворила його на попіл: справді жахливий рівень шкоди від ракет і безпілотників проти суто цивільного об’єкта,
– наголосив гендиректор ДТЕК.
Він також зазначив, що дії противника безперечно є воєнним злочином. І лише завдяки надійним протоколам безпеки та захисту всередині диспетчерської ніхто не загинув і не постраждав.
У ДТЕК показали наслідки обстрілу ТЕС окупантами / Відео з акаунту Максима Тімченка у соцмережі Х
"Я спілкувався з десятками працівників ДТЕК на заводі, які виявили величезну мужність під вогнем. Моє послання їм, Україні та світу полягає в тому, що робота з відновлення починається сьогодні", – зауважив Тімченко.
Гендиректор зазначив, що компанії потрібна термінова допомога від союзників і партнерів у відновленні. Зокрема, у плані енергетичного обладнання, інвестицій для побудови більш стійкої системи та збільшення кількості озброєння і протиповітряної оборони, щоб зупинити атаки на енергетичний сектор України.
У ДТЕК також наголосили, що цю теплоелектростанцію пошкодили в період з 22 по 29 березня. За словами компанії, 80% генерувальних потужностей втрачено, а 5 з 6 ТЕС були серйозно пошкоджені.Зверніть увагу! Російська армія 2 квітня "Шахедами" обстріляла енергооб'єкт у Кіровоградській області. Водночас на Дніпропетровщині внаслідок атаки зачепило високовольтну лінію передач.