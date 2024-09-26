Росія атакує "Кинджалами": в Києві лунають вибухи

Зранку, 26 вересня, Росія знову запустила "Кинджали" по Україні. Після цього у столиці чули вибухи.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Києві чули вибухи

О 10:57 місцеві канали повідомили, що у Києві знову пролунав вибух, який вдалося почути під час повітряної тривоги. Небезпеку ля столиці оголосили незадовго до цього, орієнтовно о 10:48. Водночас офіційної інформації від місцевої влади стосовно вибухів не було.

Як пояснюють моніторингові канали, звуки вибухів, які збігалися з траєкторією гіперзвукових ракет "Кинджал", можуть бути пов'язані із подоланням звукового бар'єра. Водночас не варто виключати й імовірність спроб перехоплення цілей в окремих регіонах.

Ракета летить на майже гіперзвуковій швидкості на фінальній стадії, відповідно вздовж її руху, а це зазвичай Чернігівська, Київська, Житомирська, Вінницька та Хмельницька області – чутно гучні звуки,

– пишуть "монітори".

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.