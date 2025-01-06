Росія атакує Київщину "Шахедами": по ворожих цілях працює ППО

Росія пізно ввечері 5 січня вкотре запустила ударні БпЛА на Україну. Під прицілом ворога опинилася Київщина.

Там працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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На Київщині працює ППО

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Пізно ввечері, а саме о 23:53, 5 січня на Київщині зафіксували рух ворожих БпЛА. Відомо, що по ворожих повітряних цілях працює протиповітряна оборона.

У регіоні працюють сили ППО,

– повідомили в ОВА.

Там закликали зберігати режим інформаційної тиші. В ОВА наголосили, що не можна фотографувати та знімати роботу наших захисників.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.