Росія атакує Львівщину ракетами: працює ППО

Ворог 17 листопада завдав масованого комбінованого удару. Під прицілом опинилася і Львівська область, де працювала ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

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Росія атакувала Львівщину

Зранку 17 листопада ворог запустив ракети різних типів. Зокрема, близько 07:45 стало відомо, що російська армія атакувала Львівщину.

У повітряному просторі Львівської області ракету. О 07:48 Максим Козицький повідомив, що українські захисники вже відбивають атаку, в області працює ППО.

О 07:54 в повітряний простір Львівщини зайшла ще одна ракета. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

У Львівській ОВА закликали українців дотримуватися інформаційної тиші. На варто фіксувати роботу українських захисників та публікувати її у мережі – це може допомогти ворогу.

Наразі у Львівській ОВА не повідомляли про наслідки ворожої атаки чи постраждалих. Про них стане відомо, імовірно, після відбою повітряної тривоги.