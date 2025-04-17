Росія атакує Миколаїв дронами, у місті лунають вибухи

Окупанти зранку 17 квітня тероризують "Шахедами" Миколаїв. Так, в місті прогриміли вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи в Миколаєві

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зранку 17 квітня в Повітряних силах повідомляли жителів Миколаївської області про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників. Зокрема, про це проінформували о пів на 8 годину ранку.

Через декілька хвилин в ПС вказали про рух БпЛА на Миколаївщину з акваторії Чорного моря.

"Миколаїв – в укриття", – написали в ПС о 8:02.

Буквально через дві хвилини стало відомо, що у місті було чутно звук вибуху. Додамо, що мер Миколаєва Сєнкевич підтвердив вибухи.

О пів на 9 годину ранку очільник Миколаївської ОВА показав, як наші захисники збивали ворожий дрон.

"Сьогоднішній ранок в Миколаєві. Хлопці відпрацювали гарно, дякую", – написав він.

Як українські захисники збивали "Шахед" під час ранкової атаки": дивіться відео

Зауважимо, що станом на 8:24 в регіоні все ще триває загроза атаки балістикою. Тож, повітряна тривога на Миколаївщині продовжує тривати.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували "Шахедами" села Степанівської та Садівської громад Сумського району. Відомо, що пошкоджені приватні домогосподарства, автомобілі, нежитлові будівлі.