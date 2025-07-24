Росія атакує Одесу ударними БпЛА: у місті пролунали вибухи
Уночі четверга, 24 липня, Росія вкотре запустила по Україні ударні безпілотники. Зокрема, близько 01:20 вибухи пролунали в Одесі.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Повітряну тривогу в області оголосили ще ввечері середи, 23 липня, о 23:55.
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Що відомо про атаку на Одесу?
Повітряні сили ЗСУ писали про безпілотники в напрямку міста зі східного та західного напрямків о 01:16. Напередодні ворожі цілі рухалися південним курсом у західній частині області та в акваторії Чорного моря, постійно змінюючи курс.
Водночас моніторингові канали повідомляли про понад десяток БпЛА на Одесу з одразу двох напрямків.
Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!
– попередив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.