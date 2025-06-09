Окупанти збільшили інтенсивність атак "Ланцетами" по Роменському району Сумщини

Ситуація в прикордонні Сумської області залишається складною й динамічною, проте контрольованою. Зокрема, у Роменському районі росіяни збільшили інтенсивність застосування "Ланцетів" та інших БпЛА.

Ворожа армія атакує цивільну інфраструктуру. Про це в понеділок, 9 червня, повідомили в Роменській районній державній адміністрації, передає 24 Канал.

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Ворог став частіше атакувати БпЛА

Протягом травня Росія завдала 2 ракетних і 20 дронових ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі Роменського району.

Керівник штабу ТрО констатував зростання інтенсивності атак із застосуванням БпЛА, зокрема "Ланцетів".

На території району працюють підрозділи ППО, які виконують завдання щодо прикриття повітряного простору. З початку 2025 року там знищено 82 російських безпілотники.

До слова, за даними аналітиків DeepState, окупанти наблизилися до Сум на відстань 20 кілометрів, що є критичним для можливого обстрілу з РСЗВ, артилерії та FPV-дронами.

Однак очільник Сумської ОВА Олег Григоров зазначив – російські FPV-дрони не долітають до обласного центру. "Ми їх фіксуємо ближче до лінії бойового зіткнення", – уточнив чиновник.