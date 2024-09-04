Росія атакує "Шахедами": в кількох областях оголошено повітряну тривогу
4 вересня 2024, 21:27Читать новость на русском
Росія продовжує атакувати Україну з повітря. Ввечері вона запустила ударні дрони-камікадзе.
Ввечері 4 вересня Росія запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед". Зранку цього дня ворог масовано атакував нашу державу.
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Повідомляють про рух БпЛА із Сумщини на Полтавщину. Моніторингові канали попереджають про можливу роботу ППО. Повітряні сили написали, що кілька ударних БпЛА зафіксовано в передмісті Сум!
21:49, 04 вересня
21:34, 04 вересня
21:29, 04 вересня
"Шахеди" в передмісті Сум
Повідомляють про рух БпЛА із Сумщини на Полтавщину.
Моніторингові канали попереджають про можливу роботу ППО.
Повітряні сили написали, що кілька ударних БпЛА зафіксовано в передмісті Сум!