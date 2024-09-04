Росія атакує "Шахедами": в кількох областях оголошено повітряну тривогу

4 вересня 2024, 21:27
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Автор: Вікторія Кульженко

Росія продовжує атакувати Україну з повітря. Ввечері вона запустила ударні дрони-камікадзе.

Ввечері 4 вересня Росія запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед". Зранку цього дня ворог масовано атакував нашу державу.

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