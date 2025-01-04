Росія атакує "Шахедами" Київщину: в регіоні працює ППО

Росія 4 січня вкотре запустила на Україну ударні БпЛА. Відомо, що пізно ввечері рух ворожих дронів зафіксували в Київській області.

Там працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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На Київщині працює ППО

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Пізно ввечері 4 січня стало відомо, що на Київщині зафіксували рух російських ударних дронів. Про це повідомили о 22:52. У Київській ОВА розповіли, що в області працюють сили протиповітряної оборони.

Там також закликали дотримуватися режиму інформаційної тиші. Відтак, підкреслили, що не можна фотографувати та знімати роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– наголосили в ОВА.

Зазначимо, що о 22:45 в Повітряних силах попередили про небезпеку жителів Київської області. "Увага! м.Бровари (Київщина)! Ворожий БпЛА у вашому напрямку з північного сходу", – написали там.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.