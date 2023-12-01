Росія атакувала "Шахедами" Одещину: в області працювала ППО

1 грудня 2023, 21:13
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Увечері 1 грудня Росія розпочала свій звичний терор України дронами. Поки що атакували Одеську область.

24 Канал зібрав в одному матеріалі все, що відомо про атаку з боку окупантів увечері 1 грудня. Стежте за нашими новинами і будьте в безпеці.

 

22:39, 01 грудня

У Повітряних силах повідомили про відбій тривоги.

22:21, 01 грудня

Повітряні сили написали: "Увага! Дніпропетровська, Запорізька області – ракетна небезпека!"

21:46, 01 грудня

Відбій тривоги.

21:09, 01 грудня

Кіпер звернувся до жителів Одеської області

"Одеський район, також прошу не нехтувати повітряною тривогою та прямувати в укриття, якщо ви досі не там!" – наголосив він.

21:07, 01 грудня

Робота ППО

В області працює ППО, це стосується низки населених пунктів. Нічого не знімайте і будьте подалі від вікон!

20:50, 01 грудня

Влада попередила про небезпеку

"Жителі Білгород-Дністровського та Ізмаїльського районів, будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу та перебувайте у безпечних місцях до відбою", – написав Олег Кіпер.

20:44, 01 грудня

Повітряні сили попередили про загрозу

Спостерігається декілька груп ударних БпЛА (імовірно, Shahed) з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.
 

20:39, 01 грудня

Сили оборони Півдня про загрозу

Одеська область – ракетна небезпека.

Автор: Ірина Чеботнікова