Росія атакувала "Шахедами" Одещину: в області працювала ППО

Увечері 1 грудня Росія розпочала свій звичний терор України дронами. Поки що атакували Одеську область.

24 Канал зібрав в одному матеріалі все, що відомо про атаку з боку окупантів увечері 1 грудня. Стежте за нашими новинами і будьте в безпеці.