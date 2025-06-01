Як Україна посилюватиме систему ППО після рекордного удару "Шахедами": відповідь Ігната

Росія нарощує виробництво "Шахедів" і щоночі запускає по Україні сотні безпілотників. Наразі Повітряні сили ЗСУ серйозно обговорюють питання посилення розвитку дронової протиповітряної оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната для "Української правди".

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Як Україна посилюватиме систему ППО

Юрій Ігнат розповів, що 2 червня на нараді Повітряних сил ЗСУ командувачі серйозно порушували питання посилення розвитку дронової ППО. За його словами, йдеться про зенітні дрони, які допомагають перехоплювати повітряні цілі.

Наразі вже готуються екіпажі в різних локаціях на території нашої держави, також будуть введені нові підрозділи.

Дронову ППО раніше більше застосовували сухопутні війська, оскільки їм потрібно вирішувати проблему розвідників на лінії фронту, які ширяють десятками, сотнями. Але вже і в глибині країни фіксуються розвідувальні БпЛА. Окрім того, що "Шахеди", само собою, щоночі атакують,

– пояснив Ігнат.

Він підкреслив, що розвиток зенітних дронів та розвиток дронів ППО "на часі" і поступово буде давати дедалі вищі показники.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня російські війська випустили по Україні 479 засобів повітряного нападу. Тоді ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні БпЛА типу "Шахед", а також дрони-перехоплювачі. За словами Юрія Ігната, сили протиповітряної оборони збили понад 200 засобів повітряного нападу, а решта були локаційно втрачені або подавлені РЕБ.