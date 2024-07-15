Кілька способів: як можна вберегти прикордоння від російських ФАБів

Окупанти використовують авіаційні бомби для атак по українських містах. Це дуже потужна зброя, тому Україна потребує засобів для оборони від російських ФАБів.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що такі бомби мають велику кількість тротилу, що спричиняє серйозні ураження у населених пунктах України. ЗСУ необхідно шукати шляхи для оборони від таких засобів ураження.

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Як захистити Україну від ФАБів

Павло Лакійчук зазначив, що основним способом для українських військових є знищувати носії таких бомб на аеродромах та атакувати склади із цими боєприпасами.

Щоб мати можливість робити це, Силам оборони необхідні засоби ураження від наших західних партнерів або зброя, яку Україна виготовлятиме самостійно,

– сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики.

Він також зазначив, що, можливо, менш ефективним та більш ризикованим є спосіб знищення носіїв ФАБів у повітрі. Для цього можна застосовувати ЗРК Patriot.