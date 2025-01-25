УКР РУС
25 січня 2025, 22:29
4

Росія атакує Україну безпілотниками: для яких областей загроза

Надія Батюк

Росія продовжує тероризувати українське мирне населення. Увечері 25 січня країна-агресорка вкотре запустила по Україні безпілотники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили. Закликаємо пройти в укриття, якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, адже це може врятувати життя.

Дивіться також Росія завдала серії ударів по Харкову: були проблеми зі світлом і водою

В яких областях загроза ударних БпЛА

23:46, 25 січня

БпЛА в Кілійському районі Одеської області, курс західний.

23:44, 25 січня

  • БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс західний/північно-західний.
  • БпЛА в південній та східній частині Кіровоградщини, курс західний.
  • БпЛА в східній частині Черкащини, курс південний.
  • БпЛА в напрямку Дніпра з півдня.
  • БпЛА в напрямку Полтави з півночі.
  • БпЛА в центральній частині Харківщини, курс західний.
  • БпЛА в південно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
  • БпЛА західніше Сум, курс західний.
22:32, 25 січня

  • БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс південний.
  • БпЛА в південній частині Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.