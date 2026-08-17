Росія атакує Україну дронами: в яких областях загроза
Росія 17 ввечері 17 в ніч на 18 серпня запустила по Україні ударні безпілотники. В низці регіонів оголосили повітряну тривогу.
У Повітряних силах відстежують рух повітряних цілей. 24 Канал зібрав всю найважливішу інформацію.
Де зараз загроза?
В яких областях оголосили повітряну тривогу: дивіться карту
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КАБи на Сумщину та Донеччину. Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста. Група БпЛА в напрямку Одеси з моря. БпЛА на півдні Миколаївщини - північно-західним курсом.
КАБи на Сумщину та Донеччину.
Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста.
Група БпЛА в напрямку Одеси з моря.
БпЛА на півдні Миколаївщини - північно-західним курсом.