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24 Канал Новини України Росія атакує Україну дронами: в яких областях загроза
17 серпня, 20:47
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Росія атакує Україну дронами: в яких областях загроза

Данило Жоров

Росія 17 ввечері 17 в ніч на 18 серпня запустила по Україні ударні безпілотники. В низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

У Повітряних силах відстежують рух повітряних цілей. 24 Канал зібрав всю найважливішу інформацію.

Де зараз загроза?

В яких областях оголосили повітряну тривогу: дивіться карту

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у нашому телеграм-каналі.

 

 

 

20:43, 17 серпня

КАБи на Сумщину та Донеччину.

20:43, 17 серпня

Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста.

20:21, 17 серпня

Група БпЛА в напрямку Одеси з моря.

20:09, 17 серпня

БпЛА на півдні Миколаївщини - північно-західним курсом.

 

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