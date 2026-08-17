Росія атакує Україну дронами: в яких областях загроза

Росія 17 ввечері 17 в ніч на 18 серпня запустила по Україні ударні безпілотники. В низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

У Повітряних силах відстежують рух повітряних цілей. 24 Канал зібрав всю найважливішу інформацію.

Де зараз загроза?

В яких областях оголосили повітряну тривогу: дивіться карту

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