Тепер – офіційно: слідчі назвали виробників безпілотників, якими Росія обстрілює Україну
Джерело:Суспільне
Фактично щоночі Росія атакує Україну БпЛА. В Офісі Генпрокурора заявили, що встановили їхніх виробників.
За даними Офісу генпрокурора, дрони-камікадзе виготовляє іранська державна авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Експерти вже на всі 100% ідентифікували, що російська "Герань" (з неймінгом у країни-терористки – біда) – це іранські "Shahed".
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Отримано висновки експертних досліджень, згідно з якими БПЛА з маркуванням "Герань-2" ідентифіковано як БПЛА камікадзе типу "Shahed-136". Інший вилучений зразок під назвою "Герань-1" ідентифіковано як ударний БПЛА камікадзе "Shahed-131",
– мовиться у повідомленні.
Наразі до 9 країн світу направлено запити про міжнародну правову допомогу з метою встановлення шляхів постачання комплектувальних деталей БПЛА подвійного призначення до Ірану та Росії.
Що каже Генштаб ЗСУ
У Генштабі ЗСУ наголосили, що у ракетах і дронах Росії – всі компоненти з Заходу. Мікросхеми західного виробництва виявили всередині:
- ракет Х-101;
- дронів "Шахед";
- безпілотників "Орлан";
- танків "Прорив";
- РСЗВ "Торнадо".
Це відбувається у контексті того, що Росія перебуває під санкціями цивілізованого світу.